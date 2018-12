Fredericia Esport har fundet de rette lokaler: Her flytter de ind

Fredericia Esport har lige nu omkring 140 tilmeldte og kunne tidligere på måneden løfte sløret for nogle af de nye hovedsponsornavne, som foreningen har fået. Energiselskabet EWII og Spar Nord har begge valgt at støtte foreningen med hovedsponsorater, hvoraf EWIIs er en blanding af sponsorater og levering af internet.

Valg af bestyrelse

Peter Bech er glad for den store opbakning fra firmaer og interesserede gamere og kan allerede nu fortælle, hvad gamerne kan forvente af spil.

- Vi kommer til at have tre spil. Det bliver Fortnite, League Of Legends og Counter Strike Go. Samtidig har vi et samarbejde med alle fodboldklubberne under FC Ungdom om FIFA, fortæller Peter.

Til de interesserede gamere er der infomøde den 11. december klokken 19. Bagefter vil der være generalforsamling, hvor der skal vælges en bestyrelse. Alt sammen foregår i Fredericia Idrætscenter.