Fredericia Esport er stiftet: Fik sin bestyrelse og en masse medlemmer

Tirsdag aften fik Fredericia Esport sin bestyrelse og kan nu gå i gang med det arbejde, der skal til for at få foreningen på benene.

Fedt med esport

De to kammerater Anders og Christian på henholdsvis 13 og 14 år havde i aftenens anledning taget vejen ud til idrætscenteret for at høre mere om den nye esport forening, og de var glade for, hvad de hørte.

- Vi har allerede meldt os til, lyder det prompte fra Anders, inden Christian fortsætter: - Vi har meldt os til at spille Fortnite. Det er fedt, at der kommer noget for os, som gerne vil dyrke esport lidt mere end bare derhjemme.