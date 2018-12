Fredericia Bazar afviser rygter: Vi er ikke ved at lukke

Fredericia: Det sidste døgns tid har der været spekuleret på Facebook og i diverse medier om, at Fredericia Bazar på Vejlevej var ved at dreje nøglen om.

Det er de ikke, fortæller Fredericia Bazar til Fredericia Dagblad.

Rygterne har gået på, at forretningen skulle lukke den 1. januar, da omsætningen ikke var god nok. Men det er ikke korrekt, fortæller Fredericia Bazar. De fortæller derimod, at forretningen går godt, og at der ingen planer er om at lukke.

Det var Mohammad Sankar, der i juli åbnede Fredericia Bazar, inden han overdrog forretningen til en anden. I oktober måned overtog Mohammad Sankar dog forretningen igen.

Ejerskiftet har blandt andet medvirket til, at der ikke har været ordentligt styr på mærkningen af deres fødevarer, noget som i november endte med en sur smiley fra Fødevarestyrelsen.