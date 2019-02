Fredagsjam i Tøjhuset med musikalsk fusionskøkken

Fredericia: Der er fredagsjam i caféen i Tøjhuset fredag 8. februar kl. 15.

Pi/Uzameckis/Kim er en ny konstellation af musikere fra tre forskellige lande, med tre forskellige modersmål og tre forskellige madkulturer. Sammen skaber de et fusionskøkken af melodisk jazz med inspiration i dansk-, litauisk- og koreansk mad, by og natur.

Pi/Uzameckis/Kim åbner fredagsjam med en koncert, og herefter er scenen åben for alle med noget på hjerte. Arrangørerne opfordrer derfor alle med et instrument til at gribe det og komme og skabe nye musikalske forbindelser.

På scenen forefindes flygel, trommesæt, guitar- og basforstærker samt mikrofoner.

Der er fri entré til fredagsjam. /exp