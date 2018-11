Franske fristelser: My Vintage Home på Krogsagervej i julestemning

Erritsø: - Et besøg hos My Vintage Home på Krogsagervej 50 i Erritsø kan få julestemningen helt i top, lyder det fra forretningen. I kommende weekend 1. og 2. december holder H.C. (også kendt fra TV2's Loppe Deluxe programmer & byens butikker), juleåbent i showroomet.

- Her finder man et miks af gammelt fransk interiør af antik og vintage, der giver ny inspiration til julens hygge, blandt andet et stort udvalg af de populære gamle franske kirkestager, franske spejle, prismelysekroner, franske skodder, krukker, alt til hus og have samt meget mere, lyder det i pressemeddelelsen.

Det store showroom er pyntet op i smukkeste franske julestil med varer, som My Vintage Home i årets løb har hjembragt fra Frankrig under deres mange indkøbsture. Hans Christian Banke - i daglig tale H.C - og Finn Jørgensen tager som regel af sted en gang om måneden til Frankrig for at finde de bedste varer til deres særlige butik.

Udvalget hos My Vintage Home giver til stadighed ny inspiration til boligen, ikke kun til jul, men hele året rundt. Se også noget af det store udvalg og bliv inspireret på www.myvintagehome.dk der holder åbent i butikken kl. 10 - 17 lørdage og kl. 11 - 17 søndage.