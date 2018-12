Fra usynlig til synlig: Plejefirma flytter i nye lokaler

Fredericia: Svaneplejes afdeling i Fredericia flytter fra lidt usynlige lokaler på Nørrebrogade til en hjørneejendom på Vesterbrogade, ved siden af Wetches Bageri.

Det private plejefirma ønsker at opnå en større synlighed ved at flytte til ejendommen, der også giver dem mulighed for en række nye tilbyd og aktiviteter for de borgere, firmaet servicerer i det daglige.

- Vi er stolte af vores fag og vores arbejde. Og vi vil gerne synliggøre det mere, siger souschef Niels Brun Madsen.

Ejendomsmægler Jan Krog har hidtil haft kontor i ejendommen. Han flytter nu sine aktiviteter til andre lokaler, og Svanepleje rykker ind og åbner på Vesterbrogade 15. januar.

- Folk ved ofte ikke ret meget om privat pleje. For eksempel, at det ikke koster ekstra at vælge et privat firma, når først kommunen har visiteret en til hjemmehjælp, siger han.