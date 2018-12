Fra bølle til bokser: Når jeg bokser, dummer jeg mig ikke

Simon Azizi begyndte at bokse, da han var 13 år. Og det har været med til at holde ham væk fra problemer. I dag er han markedsføringsøkonom og i gang med videreuddannelse.

For få minutter siden trænede han, så sveden løb af ham, i AK Heros' lokaler under Fredericia Idrætscenter. Han elsker at træne. Og han elsker boksning. Og han er ikke i tvivl om, at hans liv ændrede retning på grund af boksningen.

Fredericia: - Jeg var helt bestemt en af dem, det kunne være gået skævt for. Jeg havde krudt i røven og manglede sunde forbilleder. Jeg ved ikke, om jeg ligefrem havde været i fængsel i dag, hvis ikke det var for klubben - men jeg havde været en ulidelig, doven taber og dårligt selskab, siger Simon Azizi med høj stemme og uden tøven.

Du skal have noget, du prioriterer højere end ballade. For mig blev det boksning.

- I perioder faldt jeg fra og droppede ud af træningen til fordel for fester og venner. Og jeg kan se i bakspejlet, at hver gang jeg i min ungdom kom i problemer, har det været i perioder, hvor jeg ikke boksede og ikke trænede. Så længe jeg var her, var der ingen problemer, siger han.

- Jeg er ikke bedre til at gå i skole end andre. Men jeg er god til at sætte mig et mål og så fuldføre det, siger han.

Nogen på munden

Simon viste evner med boksningen og begyndte også at få kampe. Det blev en brat opvågning for ham.

- Jeg havde ikke taget træningen seriøst nok. Så jeg fik nogen på munden! Det fik mig til at fokusere, og det gjorde jeg både i bokse-sammenhæng og i skole-sammenhæng. Da jeg afsluttede HHX, skrev rektor i årsbogen, at han ikke vidste, at boksning kunne være godt for uddannelsen. Jeg var den eneste elev, der boksede - så hans ord kan kun være en hilsen til mig. Og det var rigtig nok: Boksningen lærte mig at fokusere. Andre lærer det måske af noget andet, men for mig var det boksningen, der gjorde forskellen.

Er du så blevet et af de sunde forbilleder, du selv manglede, da du var 13?

- Nogle kommer til mig og siger "bare jeg havde gjort som dig, Simon". Men andre synes måske, at jeg er en spade. Jeg skal stadig arbejde for at holde fokus. Jeg er ikke en rollemodel eller et forbillede. Det kunne da være rart at være, men det er jeg ikke.