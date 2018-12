Nye undersøgelser viser, at forurening under p-plads ved Shell Raffinaderiet er markant mindre end først antaget. Der skal kun køres 25 lastbilfulde jord til miljøbehandling - man frygtede der var tale om 150. Oprydningen går i gang til marts.

Arealet, der skal graves væk, fylder omkring 200 kvadratmeter, hvor man havde forventet at skulle grave væk i et 600 kvadratmeter stort område, og det er heller ikke nødvendigt at grave så dybt, som først antaget, nemlig kun ned til cirka fire meter, oplyser Shell.

Fredericia: Detailundersøgelser af forureningen under p-pladsen ved Shell Raffinaderiet viser, at den er mindre omfattende end ventet. Der skal således kun graves 500-700 kubikmeter jord væk imod de 4500 kubikmeter, man først havde antaget.

Ilt pumpes i jorden

Udover at grave jord væk, skal der iværksættes en oprensning, hvor man pumper ilt ned i jorden for at nedbryde kulbrinter. Samtidig frigives kulbrinter, så de kan suges op via såkaldt vakuum-ekstraktion, forklarer Torben Sørensen.

Der vil skulle renses via pumpesystemet frem til sommeren 2022. Metoden er testet i området med gode resultater.

Forureningen blev opdaget i forbindelse med ombygning af et cykelskur. Forureningen stammer fra et for længst nedlagt anlæg på Nordre Kobbelvej, hvor tankbiler blev påfyldt brændstofprodukter til udkørsel til tankstationer.

Det var spildevandsledningen herfra, der førte under parkeringspladsen, og hvor rørene desværre har været utætte. Rørene er for længst repareret, og leder i øvrigt ikke længere spildevand fra det nedlagte udleveringsanlæg til raffinaderiets spildevandsanlæg.