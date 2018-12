Forslag: Der skal være fredagsbar i Ruth Rahbeks have

Rahbek-familien har i tidens løb bidraget meget til lokalsamfundet med blandt andet at skabe en række arbejdspladser. Fredag kunne borgmester Jacob Bjerregaard sige tak til Lars Rahbek for en gave fra hans afdøde mor Ruth Rahbek. Nemlig et stort flot orangeri til plejecentret Othello. Foto: Marianne Husted

Det nye store orangeri ved Plejecentret Othello blev fredag indviet med taler, vin, kransekage og rød løber.

Fredericia: Plejecentret Othello skal have en fredagsbar, og den skal naturligvis ligge i det nye orangeri, som har fået navnet: Ruth Rahbeks have. Forslaget kom fra sønnen Lars Rahbek, drivkraften bag den fornemme gave til Othello fra hans afdøde mor Ruth Rahbek, som boede på plejecentret i sine sidste år. De første varer til baren kan Grethe Jørgensen, leder af Othello Plejecenter, godt levere. Hun er netop flyttet og har derfor en hel del "sjatter", som hun gerne donerer, sagde hun i sin takketale, da plejecentret fredag formiddag indviede orangeriet, som kan bruges året rundt af beboerne og deres pårørende. Lars Rahbek foreslog også, at der bliver stillet et lille køleskab op, for han overhørte på et tidspunkt en samtale mellem kunde og ekspeditricen i kiosken på Othello, hvor kunden åbenbart fik en temmelig lun morgenøl. Han sagde i hvert fald ekspeditricen: "Har du andre lune retter?".

Det var en festdag i cafeen, da det nye orangeri, Ruth Rahbeks Have, blev indviet. Foto: Marianne Husted

Lang proces Det var en taknemmelig borgmester Jacob Bjerregaard (S), der i en stuvende fuld café kunne takke for gaven, som Ruth Rahbek havde ønsket at give til de svageste, som ikke altid har de nemmeste vilkår. Andre modtagere er Veteranhjemmet og det tilsvarende tilbud på KFUM's Soldaterhjem. Borgere og personale har været inddraget, så de sammen med Lars Rahbek kunne finde frem til, hvordan arven fra Ruth Rahbek kunne gøre mest glæde. Ønsket om et orangeri dukkede op flere gange. Lars Rahbek kunne fortælle om en proces, som har krævet tålmodighed. Der er en del bureaukrati forbundet med at overdrage en gave, var hans oplevelse. Men også meget positivt samarbejde, og han ved, at resultatet ville have glædet hans forældre.

Grethe Jørgensen, leder af plejecentret Othello, kunne fortælle, at mange borgere har engageret sig i, hvad den fornemme arv fra Ruth Rahbek skulle bruges til. Foto: Marianne Husted

Den gule rose Grethe Jørgensen kunne fortælle, at pengene ikke alene rakte til orangeriet, men også til et haveanlæg, og en gul slyngrose, som Ruth Rahbek holdt særligt meget af, kommer til at indramme indgangen til det nye fri- og mødested for alle med tilknytning til Othello.

Senior- og handicapudvalget er domineret af kvinder, som naturligvis også var til stede ved indvielsen af orangeriet. Cecilie Roed Schultz, Anette Hyre-Jensen, Susanne Bjerregaard Mørch og Bente Ankersen flankerer den tidligere socialudvalgsformand og "far" til Othello, Henning Due Lorentzen. Foto: Marianne Husted

Først blev sløjfen klippet af Jacob Bjerregaard, og siden blev navnet Ruth Rahbeks have afsløret af Lars Rahbek. Foto: Marianne Husted

Indendøre i det lune og smagtfulde orangeri. Foto: Marianne Husted