Forskningscenter bygges op som minisamfund: Energien skal fremtidssikres i et naturskønt område

Fredericia: - Se her! Det var faktisk her, ideen til centret opstod. Vi havde opstillet disse små testcentre for at teste softwaren og få den godkendt, og der er jo enorme krav til sikkerhed i vores branche. Så vi ville bygge vores eget testunivers, og derfor købte jeg grunden i Gudsø i 2015.

Henrik Thorsen gør en kort pause i talestrømmen, som uvægerligt hører med til hans virke som ejerleder af Energy Cool. Virksomheden på Navervej i Fredericias østlige udkant er specialist i leverancer af energivenlige kølesystemer, og der var planen, at Henrik Thorsen skulle oprette testcentret på sin private grund, og at hans kone ville få plads til sine heste.

Men Henrik Thorsen tænkte videre, og i år tages så de første solide skridt hen mod Center Danmark, et nationalt videncenter for grøn energi med deltagelse af blandt andre studerende fra de tekniske fakulteter i Aalborg, Aarhus, Odense og Danmarks Tekniske Universitet, ligesom forskere fra ind- og udland kunne mødes i Gudsø for at løse fremtidens energiproblemer. Energiselskabet Ewii og Energinet, der begge ligger tæt på det 30 hektar store område, Henrik Thorsen købte, er med på ideen.

- Jeg købte allerede år tilbage domænenavnet Center Danmark, men det ville jo være en vanvittig investering for en virksomhed som vores, så jeg snakkede med en frygtelig masse mennesker, for det handler jo om at samle en masse viden, som andre også havde brug for. DTU kom først ind i billedet, og jeg blev af professor Henrik Madsen bekræftet i, at der er behov for et sådant sted.

- Han syntes, ideen var fantastisk, og så tog det fart. Next step var Ewii og administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn, som også kunne se ideen i det og gik aktivt med ind og støttede, så vi kunne skrive under i oktober. Og nu skal tingene vokse.

- Vi har etableret den selvejende fond Center Danmark, og nu venter vi på, at regeringen skal give dispensation inden for planloven. Centret ligger jo det helt rigtige sted i et naturskønt område tæt på energiselskaber som Energinet og Skærbækværket, og man kan spille på harmonien. Det fascinerer mig meget, hvad man kan bruge data til og ad den vej finde ud af, hvordan grøn energi påvirker vores natur- og dyreliv. Det er jo unikt, at vi har fået de fire universiteter med, og vi skal gerne have flere forsyningsselskaber med, siger Henrik Thorsen, der afhænder sin grund til den selvejende fond Center Danmark, som håber på støtte fra regeringen, andre fonde og større sponsorater til projektet, som vil koste omkring en halv milliard kroner.

Forskningscentret bygges op som et minisamfund for at få de bedst mulige betingelser for dataindsamling.

- Vi skal gerne i gang i gang med første etape i 2019, og får byggeriet dispensation fra planloven, så fortsætter vi i 2020 med det helt store centerprojekt. Der er behov for at samle viden, så vi kan simulere fremtidens energisystem og for eksempel finde ud af, hvad det betyder, når du skal have din elbil i kontakten, og om vi kan regulere temperaturen på din fryser. Vi får samlet data ind fra mange steder, det er vi gode til i Danmark, hvor vi er langt fremme, og måske er der også noget eksport i det, hvis vi kan holde vores førerposition.