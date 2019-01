Fornemt jubilæum: Kongehuset kommer og fejrer menigheds 300-års fødselsdag

Var forfulgte i Europa

Den 29. september er selve jubilæumsdagen.

Den markerer indgåelsen af aftalen om, at fæstnings- og fristaden Fredericia i 1719 ville modtage forfulgte reformerte fra andre dele af Europa. De såkaldte huguenotter måtte opgive deres liv i eksempelvis det katolske Frankrig. Siden integrerede de sig med succes i Fredericia og dyrkede blandt andet tobak. Navne som Honoré, Deleuran, Lefevre og Devantier vidner den dag i dag om den reformerte arv. Teologisk er der få - men i den forbindelse vigtige - forskelle på reformerte, protestantiske, kristne menigheder og den danske lutheranske, protestantiske, kristne folkekirke. Det sociale fællesskab er dog et måske lige så stærkt grundlag for at være reformert i dagens Danmark - og Fredericia.