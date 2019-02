Formodet indbrudstyv anholdt - hundepatruljen fandt frem til manden

Fredericia: Mellem klokken 00.45 og 01.15 natten til torsdag blev en lejlighed på Vesterbrogade gennemrodet. Fra stedet blev stjålet ukendte effekter. En hundepatrulje var efterfølgende ude på spor, og her fandt patruljen frem til en mand, der blandt andet - ifølge Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør ved Patruljecenter Syd, havde en macbook på sig. Han vurderes til at være gerningsmanden bag indbruddet på Vesterbrogade.

Derfor blev manden anholdt, og der tages torsdag morgen og formiddag stilling til, om han skal fremstilles i et grundlovsforhør. Af samme årsag har det heller ikke været muligt at få oplyst mandens alder eller tilhørsforhold.

Hele to gange i løbet af onsdag var indbrudstyve forbi Smalagervej i Fredericia. I tidsrummet mellem klokken 10 og 19.15 er et soveværelsesvindue blevet brudt op. Det fremgår dog ikke af døgnrapporten, hvad - eller om - der er blevet stjålet fra stedet. Mellem klokken 17 og 22.15 blev et vindue så brudt op i en anden villa på vejen. Heller ikke her står der anført i politiets døgnrapport, om der er stjålet noget.