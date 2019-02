Formandsposten på plads: Fredericia har fået et idrætsråd

Martin Schubert er formand for Fredericia Idrætsråd, der netop har konstitueret sig.

Fredericia: Fredericia Idrætsråd har konstitueret sig med Martin Schubert som formand og Charlotte Høgedal som næstformand. Idrætsrådet tæller i alt 12 medlemmer, hvor rådet selv har mulighed for at udpege yderligere to medlemmer.

Forud for konstitueringen har der været afholdt fem valg i de respektive lokale idrætsmiljøer: FIC/Fredericia Midtby. Erritsø, Sanddal, Snoghøj. Bredstrup-Pjedsted, Egum. Taulov, Skærbæk, Herslev. Trelde, Bøgeskov, Egeskov.

Foruden de valgte ved lokalvalgene er der udpeget syv medlemmer.

Fredericia Idrætsråd vil nu begynde arbejdet og har blandt andet planlagt et længere temamøde i marts og en opfølgning i maj.