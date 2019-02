En ny lokalplan for kolonihaveområdet ved Egeskovvej er lige nu i offentlig høring. I rigtig mange år har grundejerforeningen i området kæmpet for større huse og en helårsbeboelse. Erling Poulsen har i over seks år været formand, men i fredags stoppede han med øjeblikkelig virkning. Han tror ikke på, der kommer meget mere ud af kampen om en anden lokalplan. Ifølge ham er de mange års forhandlinger med forvaltningen i Fredericia Kommune spildt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Egeskov Grundejerforening af 1956 fik i fredags ny, midlertidig formand. Erling Poulsen, som har siddet på posten i over seks år, valgte at sige stop. Han synes ikke at have opnået noget i kampen om en bedre lokalplan for kolonihavehusområdet.

Egeskov: - Jeg stopper som formand for foreningen med øjeblikkelig virkning. Begrundet i at jeg ikke synes at have opnået noget i forhold til forhandlinger med kommunen om ny lokalplan på trods af mange timer og kræfter, der er lagt i projektet. Sådan lyder det i en mail, der i fredags blev sendt ud til alle grundejerne i Egeskov Grundejerforening af 1956. Afsenderen var 70-årige Erling Poulsen, som fra den dag ikke længere ønskede at stå i spidsen for grundejerforeningen. Det er ellers en post, han har haft i over seks år.

Spildt indsats Den afgående formand er ikke skuffet over grundejerne, men han er skuffet over kommunen. - Jeg har den mening, at vi ikke kommer meget videre med kommunen, og at de sidste mange års forhandling med dem er spildt. Alle de timer, jeg har lagt, de har været spildt på en måde, siger Erling Poulsen. Han refererer til den mangeårig kamp for at ændre lokalplanen for kolonihaveområdet langs Egeskovvej. Ønsket fra grundejerne har blandt andet været, at de ville have lov til at bruge husene til helårsbeboelse, og så ville de have lov til at bygge op til 120 kvadratmeter på de op til 800 kvadratmeter store grunde. Den lokalplan, der netop nu er i høring for området, siger nej til begge dele. Den åbner dog op for, at grundejerne må bygge op til 80 kvadratmeter i fremtiden, mod kun 35 kvadratmeter i dag. - Mit mål fra starten har været - i samarbejde med kommunen - at få lavet en bedre lokalplan. Og det samarbejde synes jeg ikke, vi har fået noget ud af. Jeg synes, forvaltningen har siddet alle vores forslag og argumenter for forslag overhørig. Så nu vil jeg ikke bruge mere krudt på det, slår Erling Poulsen fast.

Midlertidig formand Erling Poulsen glæder sig til, at han nu kan gå ned ad grusvejene i området, uden at han bliver stoppet af grundejere, der vil vende det ene eller andet med formanden. Han tror på, at der findes andre og mere engagerede kræfter i bestyrelsen. - Nu kan andre tage over. Det er min tid nu, lyder det fra den afgående formand. Når der i løbet af foråret er ordinær generalforsamling, vil Erling Poulsen heller ikke være at finde som kandidat til en almen bestyrelsespost. Han er dog stadig grundejer på Oktobervej, hvorfor han stadig i fremtiden vil være medlem af grundejerforeningen. Næstformand Carsten Bøttern er nu fungerende formand.