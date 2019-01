Formand for kolonihaveområdet: - Vi vil ikke skabe en stor konflikt

Erling Poulsen er formand for Grundejerforeningen af 1956 og de 128 grundejere, der har en kolonihavegrund i området langs Egeskovvej. Han har ved seneste ekstraordinære generalforsamling opfordret grundejerne til at indsende høringssvar til det lokalplansforslag, der netop nu er i høring. Her er der ikke lagt op til, at haveejerne får ja til helårsstatus. Arkivfoto: Torben Glyum

Det er ikke for at spænde ben for kommunen eller området, at Grundejerforeningen af 1956 fortsat kæmper for helårsstatus og flere kvadratmeter. Den nye lokalplan kan ruinere børnefamilier, siger formand.

Fredericia: Han har selv tænkt sig at blive boende, og så tror han umiddelbart ikke, at en effektuering af en måske ny lokalplan for kolonihaveområdet langs Egeskovvej får konsekvenser for det hus, han selv bor i. - Jeg har haft folkeregisteradresse her i 18 år. Det er der mange, der har, siger Erling Poulsen, formand i Grundejerforeningen af 1956. En ny lokalplan, der i øjeblikket er i høring, kan dog spænde ben for, at postkasserne fortsat kan være en fast del af udseendet blandt kolonihaverne langs Egeskovvej. Der er lagt op til, at området skal forblive kolonihave-område, og dermed også et nej til helårsstatus. Det hus, Erling Poulsen selv bor i, er 80 kvadratmeter. - Jeg håber, der kommer så mange indsigelser, at byrådet og politikere vil tænke sig om en ekstra gang og i stedet imødekomme os på den ene eller anden måde. Vi er ikke ude på at skabe en stor konflikt, lyder det fra Erling Poulsen.

Et klondike Selv peger formanden på, at en effektuering af lokalplanen i sin nuværende form, vil ramme både pensionister og børnefamilier. - Det kan ruinere dem ved lovliggørelsessager. Det kan gå rigtig galt, spår formanden. Han erkender, at området har været lidt af et klondike, hvor folk har gjort, som de havde lyst til, men nævner samtidig, at grundejerforeningen har tilbudt kommunen at skrive bygningskontrol ind i vedtægterne. - Så vil vi kunne holde øje med det. Erling Poulsen håber på, at kommunen vil komme grundejerne ved Egeskovvej i møde, også de, der har bygget over det fremtidige tilladte bygge-maksimum på 80 kvadratmeter. Lokalplanforslaget er i høring frem til 5. februar 2019.