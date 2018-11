Forening søger om hjælp til kvinder på krisecenter

Fredericia: Julen er ikke nødvendigvis forbundet med glæde og forventning for de kvinder, der sammen med deres børn har søgt tilflugt på Fredericia Krisecenter.

Kvinderne har søgt i sikkerhed på grund af fysisk eller psykisk vold i hjemmet. De er ikke hjemløse, men de har i den akutte situation ikke adgang til deres eget hjem og deres private ejendele.

Fredericia Krisecenters Støtteforening, som er oprettet i 2009, har som formål at yde økonomisk støtte til den enkelte kvinde i særligt akutte situationer. I lighed med tidligere år ønsker foreningen at yde et ekstraordinært bidrag her i december, så kvinder og børn, der bor på Fredericia Krisecenter, ligesom alle andre har mulighed for at fejre jul med gaver og lidt ekstra god mad.

Derfor beder Fredericia Krisecenters Støtteforening om hjælp til at yde denne julestøtte. Der er mulighed for at støtte med bidrag ved at give en konkret donation eller ved at melde sig ind i foreningen.