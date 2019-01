Byrådspolitikere i 80'erne ville etablere olie-ø til Shell. Mærsk truede med at lave olie-ø for at undgå afgifter på Nordsøolien. Da Kemira og skibsværftet blev fortid, var ideen igen på bordet. Men terminalen ligger endnu på Skanseodden, og Shell har ingen planer om at flytte.