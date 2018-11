For andet år i træk: Fredericianer får hovedrolle i festspil

Erfarne på scenen

Øvrige store roller besættes af særdeles erfarne spillere som Laura Vesti Moeslund Nielsen, Emma Augustesen, Lisa Handberg, Jonas Cheblaoui, Nicolai Hede, Pernille Geertsen og Allan Kirkebæk Jensen - folk som man kender fra Frøbjerg Festspil og andre musicalproduktioner på Fyn.

Dertil er der et stort hold af dygtige dansere og et velsyngende ensemble, der til sammen udgør truppen i "Footloose - The Musical", der er fyldt med hits som "Holding Out for a Hero", "Almost Paradise", "Let's Hear It for the Boy" samt naturligvis titelnummeret "Footloose".

Instruktørholdet er det samme som stod bag årets succes "Saturday Night Fever", og tæller korleder og kapelmester Julie Strange, koreograferne Patrick Terndrup og Steffen Hulehøj, instruktørassistent Isabel Ravn samt instruktør og kunstnerisk leder Carsten Friis.

Der er også genvalg til kostumier Lise Søllested, mens scenografien ligger hos erfarne Jan Boysen.