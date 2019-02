Folketingskandidat: Fredericia Teater har kvalificeret sig til mere støtte. Storbyernes teatre må betale.

Når Fredericia Teater kan skabe teater i verdensklasse og trække hele Danmark til Fredericia for at se musicals, så bør det i den grad kunne mærkes på den økonomiske opbakning fra staten. I sæsonen 2015/16 fik Fredericia 76 kroner i støtte per publikum, mens Aarhus Teater modtog 736 kroner per publikum. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Teater fik torsdag et ekstra statstilskud på tre millioner kroner, men teatret får i dag knap ti gange mindre end landsdelscenen i Aarhus på trods af over dobbelt så stort publikum. Folketingskandidater har fokus på uretfærdigheden.

Fredericia: Det skal laves om. Så klar er udmeldingen fra både Socialdemokratiets folketingskandidat Jens Jonatan Steen og Susanne Eilersen (DF), som kandiderer til fire år mere på Christiansborg. De er begge tilfredse med, at der torsdag kom flere midler til Fredericia Teater, men de er enige om, at de vil kæmpe for en mere retfærdig teaterstøtte. - Det er helt åbenlyst, at støtteordningen hverken er retfærdig eller gennemskuelig. Det bør være sådan, at man med flid, dygtighed og stor opbakning kan gøre sig fortjent til større opbakning fra statens side i stedet for, at det bunder i geografi og historie, siger Jens Jonatan Steen. Han har kigget ind i tallene om støtte, som viser, at Fredericia Teater får 76 kroner i støtte per publikum i salen. Aarhus Teater modtager 736 kroner per publikum. Men hvis det skal ændres, så kræver det vel, at nogle skal miste tilskud. Hvem vil du pege på? - Det er den realistiske konsekvens, og så bliver det de nuværende landsdelscener, som eksempelvis Aarhus, der må have mindre, men også i det næste lag af støtteordninger er der teatre i de store byer, som man må fordele midler fra, siger Jens Jonatan Steen.

Skæv støtte Jens Jonatan Steen har udfra teatrenes regnskabstal i sæsonen 2015/2016 opgjort, hvordan støttekronerne fordeler sig i forhold til publikumstal.Fredericia Teater 76 kroner.



Aalborg Teater modtager 585 kroner i støtte per publikum.



Odense Teater 684 kroner.



Aarhus Teater 736 kroner.



Nørrebro Teater 294 kroner.

Støtteformen er svær Diskussionen om ulige teaterstøtte er langt fra ny. Teaterchef Søren Møller har gentagne gange påpeget, at han finder støtteordningen problematisk. Hvorfor er det så svært at lave en mere ligelig fordeling, når det ser åbenlyst uretfærdigt ud? - Det er en sag, der har været drøftet ofte, og der har også været en velvilje fra kulturministeren til at se på det, men der er stadig ikke sket noget. Det er en sag, jeg og Jens vil kunne give endnu mere styrke, hvis vi bliver to efter folketingsvalget, siger Susanne Eilersen. Jens Jonatan Steen har drøftet sagen med Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen, som også tidligere over for Fredericia Dagblad har givet udtryk for, at der skal kigges på fordelingen af støttekroner. - Han er meget lydhør og er sådan set enig, men udfordringen er at finde en model. Som det er nu, er man enten landsdelsscene eller egnsteater og får støtte ud fra den præmis. Det dur ikke, siger Jens Jonatan Steen

Spillet sig op i ligaen Jens Jonatan Steen mener, at man som teater bør kunne kvalificere sig til at komme op i en anden liga. - Lige nu kæmper vores håndboldspillere i FHK for at komme op i ligaen, og jeg mener, at Fredericia Teater på sin front har vist, at de allerede er rykket op i en både europæisk og verdensliga. Det bør de bedømmes og belønnes ud fra, mener Jens Jonatan Steen. Folketingsvalget bliver udskrevet inden for de kommende måneder, og hverken Jens Jonatan Steen eller Susanne Eilersen tror, at der før valget bliver lavet drastiske ændringer af støtteordningen, og det viste regeringens støtteudspil torsdag også. - Det er altid svært at lave ændringer, når der ikke er flere penge i puljen. Det betyder, at nogle skal afgive midler, og så har man balladen. Det ved jeg alt om efter at have forhandlet en udligningsreform på plads, siger Susanne Eilersen. Regeringen har fundet ekstra 33 millioner til støtte til bl.a. Fredericia Teater og har derudover lagt op til en række omprioriteringer indenfor området.