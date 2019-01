Folketinget: DN skal advare lodsejere tidligt, når foreningen ønsker fredning

Processen med fredningssagen i Trelde blev fremhævet som den rigtige fra Folketingets talerstol torsdag, men formand for skovejerne i Trelde Poul Ejnar Jochumsen er ikke enig. Skovejerne måtte læse i avisen, at DN ønskede en fredning af deres skove, og han mener, at det kun var deres egen ihærdighed, der førte til, at de kom med i dialog om forslaget. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Der bliver ikke pillet ved DN's ret til at rejse fredninger, men lodsejerne skal med fra starten. DF står alene med ønsket om at fratage DN retten, men partierne kan bakke op om DF's ønske om, at lodsejerne skal orienteres tidligt. Fremgangsmåden med fredningsforslaget i Trelde blev fremhævet under debat.

Christiansborg: Danmarks Naturfredningsforening, DN, skal bevare retten til at rejse fredninger, men lodsejerne skal inddrages fra starten. Det slog miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fast, da der torsdag var førstebehandling af forslag fra Dansk Folkeparti om at fratage DN retten til selvstændigt at rejse fredningsforslag. - Forslaget fra DF udspringer ikke af ingenting. Det er opstået, fordi nogle mennesker er blevet trådt over tæerne og føler sig kørt over af DN. DN har et særligt privilegium, og med det følger et særligt ansvar. Vi skal behandle folk med respekt, og det har jeg drøftet med DN's formand, sagde Jakob Elleman Jensen.

Signal er hørt Det signal er blevet hørt af DN, mente både han og også lovforslagsstilleren miljøordfører for DF, Pia Adelsteen: - I Fredericia ved Treldeskovene har DN gjort det, at de har spurgt kommunen, om man skal starte en fredningssag. Dermed sker det i en demokratisk proces med dem, der i sidste ende skal finde penge til at betale for fredningen. Og sådan skal det være, sagde hun. Skovejerne i Trelde har dog kritiseret processen i Fredericia, da de måtte læse i avisen, at DN i Fredericia havde til hensigt at rejse en fredning for hele Treldeskoven, og først efterfølgende blev taget med på råd. Det har de haft lejlighed til at forklare Folketingets miljøudvalg forud for, DF rejste lovforslaget.

Ordførere afviste forslag Alle ordførere uden om DF var enige om, at fredningsapparatet fungerer tilfredsstillende og lever op til demokratiske regler. Det er ikke DN, der beslutter om der skal fredes, men et fredningsnævn. Pia Adelsteen stillede spørgsmål ved neutralitetten i fredningsnævnet, fordi man reelt set kan være en del af nævnet, selv om man er medlem af DN, men at det skulle være et problem, afviste de øvrige partier. Forslaget fra DF har tidligere fået støtte af ordførerne fra Venstre og Liberal Alliance, men under førstebehandlingen blev det nej fra begge partier. Carsten Bach (LA) sagde nej til forslaget, fordi det indeholder en passus om, at retten til at stille fredningsforslag ikke kun skal gælde DN. - Vi er imod, at DN har det privilegium, og vi vil slet ikke udvide det til andre, så derfor stemmer vi imod forslaget, sagde han og var indstillet på at overveje at støtte forslaget, hvis DF ændrer ordlyden.

Uheldige fredninger Venstres miljøordfører Erling Bonnessen har også talt imod DN's særlige ret. - Fredningsretten skal forvaltes med forsigtighed, for ikke andre har så vidtgående rettigheder. Det er problematisk, at DN har foreslået unødvendige fredninger som fredning af skov, som lodsejerne har og stadig selv passer rigtig godt på. Det er uheldigt, at de foreslår fredninger sådanne steder. Jeg håber, at DN vil tage debatten seriøst og alvorligt og tænke sig grundigt om, og noget kunne tyde på det, sagde Erling Bonnessen. Venstremanden har besøgt både skovejerne i Trelde og skovejere fra Fyn og udtrykt støtte for deres sag, men valgte torsdag ikke at stemme for forslaget fra DF, som efter lang debat blev sendt retur til miljø- og fødevareudvalget for videre behandling.