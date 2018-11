Folkeklubben: Efter den dag i Fredericia begyndte vi at gøre tingene anderledes

Ud over melodier og tekster, der på én gang er skarpe, lune og finurlige, er Folkeklubben kendt for deres interesse for det land og de byer, de besøger på deres turnéer. Men sådan har det ikke altid været.

Fredag 7. december besøger trioen Fredericia for at holde pladereception på Tøjhuset. Og næste år kommer de tilbage og giver koncert i Tøjhusets baggård. Det sker 15. juni. Forsalget skydes i gang 3. december.

Folkeklubben har været i Fredericia flere gange. Her spiller de på havnen i forbindelse med et krydstogtbesøg. Foto: Thomas Kvist Christiansen

Kom, gå en tur!

I begyndelsen af karrieren fulgte Folkeklubben "rock n roll-opskriften".

- Vi drak for meget. Vi hang ud i baglokalet hele tiden - som man jo har læst i en manual et eller andet sted, at rockmusikere åbenbart skal. Vi var ureflekterede og fulgte en bevidstløs rock-myte. Men så en dag i Fredericia sad vi i baglokalet og så på hinanden. Vi besluttede at gå en tur.

Uden at vide, at de dermed tog et langt større skridt end deres fødder, gik de tre musikere ud i Fredericias gader.

- Vi så en kanonfed by. Med de lige gader og fæstningen. Volden og voldgraven. Masser af historie og spændende mennesker. Alt det oplever man kun, hvis man skridter byen af.

- Dét opdagede vi i Fredericia. Og siden den dag har vi haft det princip, at vi altid skridter byen af, når vi skal spille et sted. Ud over, at den næste gode sang jo kan ligge oppe på volden eller lige rundt om hjørnet, gør det også, at vi oplever det privilegium det er at kende sit land - og føle sig hjemme i sit land. Det er en fantastisk følelse, som det er for få forundt. Nu er det blevet sådan, at vi ikke kan lade være med at udnytte enhver undskyldning for at tage ud i landet, siger Kjartan Arngrim.

- Det giver os også en bedre historie at fortælle derhjemme. Før kom vi hjem og sagde "der kom så og så mange" - og det var så fortællingen om dén koncert. Nu har vi en helt anden fortælling. Og dét begyndte i Fredericia for omkring fem år siden. Der var måske syv mennesker til koncerten.