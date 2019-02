Føtex-mand er vendt tilbage - klar til at være i front for Stafet For Livet

Føtex-mand er vendt tilbage til Fredericia - og er parat til at gøre en indsats til fordel for kræftramte.

Det er nyt, at Stafet for Livet får sin egen formand og bestyrelse, fortæller Annemarie Mogensen, der er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling. I Fredericia har lokalafdelingen siden 2007 stået for det store arrangement. Men nu har man valgt at gøre som i de fleste andre byer.

For ham er det en god og rigtig sag at støtte. Som så mange andre har han haft kræft tæt inde på livet. Hans mor døde af kræft som blot 39-årig, og også hans mormor og morfar tabte i en forholdsvis tidlig alder kampen til kræft.

Fredericia: Henrik Tank-Baaskjær er blevet ny formand for Stafet For Livet. Den 52-årige konsulent hos Føtex er flyttet tilbage til Fredericia efter 12 år i Ribe, hvor han var med til at starte Stafet For livet.

Fredericianer

Henrik Tank-Baaskjær er fredericianer, har gået i Bøgeskov Skole og i sine yngre dage arbejdet hos Føtex på Venusvej, men har været væk fra byen i to omgange. I Ribe var han varehuschef og varetog blandt andet formandsposten i handelsstandsforeningen, ligesom han i en årrække har været håndboldtræner. Han er uddannet slagter og er på en måde vendt tilbage ved rødderne, da han nu arbejder som konsulent med slagteri- og delikatesseafdelinger som ansvarsområde hos 46 Føtex-butikker.

Med hvervet som formand for Stafet For Livet føler han, at han for alvor vender tilbage til sin by og giver sit bidrag. Han og hustruen besluttede at flytte fra deres midtbylejlighed i Ribe, da deres tre børn er flyttet hjemmefra. Parret har nu bosat sig i Østerby.

Han afløser Bente Kristjansen, som i de senere år har været koordinator for Stafet For Livet. Hun har været med siden starten sammen med Annemarie Mogensen, der stod i spidsen for den 24 timer lange stafet i de første mange år. De glæder sig til nu at træde et skridt tilbage fra arrangementet, som kræver mange, mange timers arbejde.

Stafet For Livet finder i år sted 1. og 2. juni. Stedet er som sædvanlig på sportspladsen ved den tidligere Bakkeskolen i Erritsø. Nu hedder det Erritsø Fællesskolen, Bygaden.