Før premiere: FC Fredericia-satire fortsætter i ny sæson

Serien er en fiktiv historie om FC Fredericias desperate kamp væk fra bunden i 1. division via deres indkøb af kenyanske Sunday. At han ikke indeholder helt de kvaliteter, som forventet bliver hurtigt klart i seriens første afsnit. Og derfra spinder historien sig videre og følger det spor, som Melvin Kakooza har arbejdet på sammen med instruktør Jesper Rofelt og medforfatter Søren Felbo.

- Det er fantastisk, og jeg er virkelig glad. Vi har ramt en tone, som jeg har oplevet, at hele familien kan grine af. Min lillebror på 12 år synes, at det er sjovt, og det samme gør mine bedsteforældre. Vi har fået god respons hele vejen rundt, og det glæder mig virkelig, siger Melvin Kakooza.

Fredericia: Søndag glæder Melvin Kakooza sig til at sætte sig med sin familie og følge 1. afsnit af tv-serien Sunday med ham selv i hovedrollen. Serien er den første satsning fra YouSee selskabet Xee, og den er blevet så godt modtaget af selskabet, at de er klar til at fortsætte serien med en sæson 2.

I serien på otte afsnit møder vi kenyanske Sunday, spillet af Melvin Kakooza, der er blevet hentet til Danmark af en desperat fodboldtræner fra Fredericia.Afrikaneren skal redde klubben fra at rykke ned og byen fra ydmygelse, men det viser sig hurtigt, at Sunday ikke ligefrem er den stjernespiller, som Fredericia FC havde håbet på. Melvin er selv vokset op i Fredericia, hvor han også spillede fodbold som barn, og ideen til Sunday har han arbejdet med, allerede inden han vandt DM i stand-up i 2017. Sunday er instrueret af Jesper Rofelt, der bl.a. er kendt fra Klovn og Drengene fra Angora. Lars Hjortshøj har en central rolle i serien, ligesom også fodboldspilleren Thomas Graversen og den helt aktuelle Esben Dalgaard er med. Melvin og instruktør Jesper Rofelt har sammen udviklet figuren, mens univers og manus er blevet til i samarbejde mellem de to og Søren Felbo, Magnus Millang, Emil Millang og Mads Grage. YouSee har allerede planlagt en sæson 2 af Sunday. Man kan se alle otte afsnit af Sunday fra den 20. januar kl. 19, hvor den nye tv- og streamingkanal, Xee, går i luften. Det er også muligt at streame Sunday via YouSee's streamingtjeneste, hvor alt indhold fra Xee også ligger.

Det handler ikke om hudfarve

- De skal have kæmpe cadeau for at bringe historien op til det niveau, vi er nået, siger Melvin Kakooza, som understreger, at det ikke er en serie, der har fokus på hudfarve.

- Jeg synes, at vi får slået det fast hurtigt i første afsnit. Lars Hjortshøj (sportsdirektør Bjarne Skoubo, red.) går på glas for at finde ud af, hvad klubben skal kalde Sunday, når han skal præsenteres. Er han brun, er han sort eller teakfarvet? Han spørger Sunday, som siger: Bare kald mig Sunday, og det er jo sådan, jeg også selv har det. Jeg er bare Melvin, siger Melvin Kakooza.

Han har brugt sig selv og sine oplevelser og erfaring med sin afrikanske baggrund i sin humor, og det element arbejder han videre med i serien.

- Jeg kom til Fredericia fra Uganda som toårig, og da jeg begyndte at spille fodbold, oplevede jeg, at modstanderne blev bange, fordi de forventede, at jeg løb sindssygt hurtigt. Jeg har talrige oplevelser af, hvordan den danske og den afrikanske kultur støder sammen, og jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi kan grine sammen med hinanden og joke om, at vi kommer fra forskellige kulturer, siger Melvin Kakooza.