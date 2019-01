Fodbold-formand valgt til nyt idrætsråd: Vigtigt at få alle med

- Det er vigtigt, at idrætsrådet får medlemmer fra alle områder i byen. Jeg synes også, det er vigtigt, at alle idrætter er repræsenteret. Også de helt små foreninger som for eksempel billardklubben med 16 medlemmer, som vi har her i Taulov, sagde Elna Schakmann Mathiasen.

Det var det fjerde af fem valgmøder i processen med at skabe et nyt idrætsråd, som skal afløse det tidligere Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia (SIF), som nedlagde sig selv i foråret 2018.

Elna Schakmann Mathiasen, som er formand for Taulov Skærbæk IF's fodboldafdeling, fik alle fem stemmer, da der var valgaften i et mødelokale i Elbohallen.

Der har været god opbakning til at stille op. Folk glæder sig til, at der kommer et idrætsråd.

- Det er gået fint, og der har været god stemning til møderne og god opbakning til at stille op. Folk glæder sig til, at der kommer et idrætsråd, sagde idrætskonsulenten, som bliver sekretær for idrætsrådet.

Når idrætsrådet er oprettet, skal det køre uafhængigt. Men inden da står kommunens idrætssekretariat for at afholde valgmøderne, hvor de lokale foreninger stemmer repræsentanter ind.

Sidste møde tirsdag

Til mødet i Elbohallen dukkede Christoffer Riis Svendsen også op. Han var gennem flere år formand for SIF, og han stod også i spidsen for at nedlægge det gamle fællesskab for byens sportsklubber, da han mente, at tiden var løbet fra organisationen.

Han har meldt ud, at han ikke bliver en del af det nye idrætsråd, men han følger stadig idrætsområdet tæt.

- Det betyder rigtigt meget for mig. Det nye idrætsråd skal have tid men også hjælp til at komme i gang. Der er mange temaer, rådet kan tage op. For eksempel problemet med at tiltrække unge over 18 år. Der er også spørgsmålet om, hvordan man får flere til at dyre idræt, og man kan også kigge på idrætten som en del af sundhedsdagsordenen. Det bliver op til det nye idrætsråd at bestemme, hvad man vil arbejde med, sagde Christoffer Riis Svendsen.

Nyvalgte Elna Schakmann Mathiasen var ikke en del af den tidligere idrætssammenslutning SIF, men er klar til arbejdet i det nye idrætsråd.

- Jeg håber, det kan give idrætten bedre vilkår. Jeg ved ikke, hvad det ender med, men jeg tror, det bliver godt, sagde hun.

Tirsdag aften holdes det femte og sidste valgmøde til idrætsrådet i Bøgeskov