Flyttemand får teaterpremiere som burlesque-kunstner

Fredericia: Teater Malstrøms forestilling "Burlesque - Inspired by Alice in Wonderland" rummer 11 vidt forskellige medvirkende. Men én stikker måske lidt mere ud end de andre. Det er Michael Vennevold, der til daglig er flyttemand og nu skal stå på de skrå brædder for første gang.

Michael Vennevold, der kalder sig selv en frisk 37-årig, har arbejdet som flyttemand og chauffør for Dueholm Vognmandsforretning ApS i 20 år. I september 2018 blev han gift med Joan, og nu skal han med i sin første teaterforestilling.

Det fysiske arbejde er indtil videre ikke nogen udfordring for Michael: - Jeg tror det hjælper, at jeg har dyrket alle mulige fysiske sportsgrene, da jeg var yngre, og altid har været fysisk aktiv - det har bygget kroppen op. Det hjælper nok også, at jeg går til styrketræning med en kollega, forklarer flyttemanden.

Faktisk nåede Michael aldrig ind og se Teater Malstrøms første burlesque-show, der spillede i starten af 2018. Men han så billeder, og han følte, at det ville han gerne være en del af.