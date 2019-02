Fredericia: DeltaSwim - Fredericia Svømmeklub har deltaget med fire konkurrencesvømmere fra klubbens B-hold i de danske mesterskaber for årgangssvømmere på kortbane 1. - 3. februar i Odense.

Klubbens deltagende svømmere var Mathilde Nørgaard, Christian Thomsen, Kresten Hansen og Mikkel Madsen. Det blev et godt mesterskab for alle fire svømmere. Alle svømmerne satte mange personlige rekorder og opnåede Top 10 placeringer.

Der blev sat personlige rekorder i 14 ud af i alt 16 løb.

Den bedste placering opnåede Christian Thomsen, da han på 100 m ryg blev nummer fire i sin årgang i Danmark-kun 0,7 sekund fra en bronzemedalje.

Christian Thomsens præstationer i rygcrawl i løbet af weekenden med placeringer som nr. 7, 4 og 5 i henholdsvis 200, 100 og 50 gør, at han ender som samlet nr. 3 i rygcrawl kategorien, hvor man tæller point sammen for alle de svømmede løb i de forskellige discipliner.

Træner Morten Nørgaard var glad for, at svømmerne formåede ikke blot at fastholde deres gode udvikling fra efteråret, men at de fortsatte med at forbedre sig.