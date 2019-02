Flot medaljehøst for Erritsø-svømmer

Erritsø: Erritsø Svømmeklub har haft en ung svømmer i aktion ved Malmö Open, et svømmestævne for Parasvømmere.

Camilla Bitz Witt viste rigtig god form og svømmede på rigtig flotte tider.

Ved førstedagen viste hun flot svømning i 50 fri med personlig rekord og kvalificerede sig til finalen, hvor hun svømmede under landsholdskravet, men blev diskvalificeret, da hun stod urolig under starten.

Andet løb var 400 meter fri, og her svømmede Camilla et flot disponeret løb, ved tredje løb 100 medley forbedrede hun personlig rekord (PR) med to sekunder. Og i fjerde løb med 50 meter butterfly opnåede Camilla Bitz Witte en 1.-plads.

Tiderne rakte på førstedagen til en 4.-, 2.-, og en 1.-plads.

På andendagen fortsatte Camilla Bitz Witte med at svømme rigtig gode tider.

Det blev til fire personlige rekorder, så hun slutter et af sine vigtigste stævner i denne sæson med en PR-procent på 100. Desuden blev det til bronze i 100 meter fri og en sølvmedalje i holdkappen i 4x50 meter fri.

- Det tegner til at blive et godt DM senere på sæsonen, lyder det fra Erritsø Svømmeklub.