Flere jobannoncer og lav ledighed: Hænder og hoveder er efterspurgte i Fredericia

Fredericia: At der er gang i erhvervslivet igen efter finanskrisen for nogle år siden, illustreres nu yderligere af tal over opslåede stillinger i Fredericia Kommune.

Som skrevet blev der slået 5157 ledige stillinger med arbejdssted i Fredericia Kommune op i de første 11 måneder af 2017. Cirka, for der kunne kun måles fra 11. januar til 30. november.Tallet steg til 5374 i samme periode i 2018. De tilsvarende tal for to af Fredericias naboer var: Vejle Kommune. 2017: 10.234 - 2018: 9427. Middelfart Kommune. 2017: 4411 - 2018: 4751. Danmark i alt. 2017: 283.786 - 2018: 299.409. Kilder: Randstad, Advertsdata

Flere skuffe-opslag

Alligevel er det øgede antal job - inden for alle brancher - indikation på, at det går ganske godt, mener Hans Henrik Davidsen, Fredericia.

Han er rekrutteringsdirektør for Randstads danske marked:

- Måske skulle man tro, at tallet for 2018 ville være højere end 5374 i Fredericia, fordi vi er på den anden side af finanskrisen. Men vi ser en tendens til, at flere og flere stillinger ikke slås op.

- Virksomheder beder eksempelvis os om at søge kandidater, forklarer Hans Henrik Davidsen:

- Og vi kan også mærke, at der er en større nysgerrighed hos disse kandidater. Uanset om de vælger at sige ja til nyt job eller fortæller os, at de har det godt, hvor de er.