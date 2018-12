Flere indbrud anmeldt i løbet af 1. juledag

Fredericia: I løbet af dagen har Sydøstjyllands Politi modtaget tre anmeldelser mere om indbrud og indbrudsforsøg.

På Odinsvej blev der i tidsrummet juleaftensdag kl. 15 til 1. juledag kl. 10.52 brudt et vindue op, hvorved tyven er kommet ind i boligen. Der er blandt andet stjålet en computer, oplyser politiet.

Desuden gik et indbrudsforsøg ud over en isenkræmmerbutik i Vendersgade kl. 3.00 natten til 1. juledag. Her blev flere sten kastet mod butikkens glasdør, som holdt til det, men led skader.

På Damsbovænget er der brudt ind i endnu en bolig, hvorved indbruddene pt. er oppe på fire alene på den vej. Det vides ikke, hvad der er stjålet endnu, men det skulle være sket i tidsrummet kl. 10 juleaftensdag og kl. 13.20 1. juledag.