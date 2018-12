Flere indbrud: Butiksrude knust med brosten

Fredericia: Søndag formiddag blev der anmeldt et indbrud i en forretning i Vendersgade. Butiksruden blev knust med en brosten, og tyven rakte ind og snuppede en Kay Bojesen-bil og abe.

Spritkørsel i Gothersgade

Søndag morgen klokken 8.45 blev en 26-årig mand stoppet og sigtet for spirituskørsel. Han kørte også uden kørekort, og den forseelse er han også sigtet for. Han har ifølge politiet bopæl uden for Fredericia.

Ud over det har det en travl julefrokostweekend, og om den siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen.

- Vi har haft mange mennesker i byen i forbindelse med julefrokoster, men en fint rolig weekend, siger han.