Flere anmeldelser om nødraketter i aftes: Eftersøgning med helikopter over Lillebælt

Fredericia: Fredag aften rykkede Forsvarets eftersøgnings- og redningstjeneste ud med en helikopter til en eftersøgning i Lillebælt og Kolding Fjord.

Politiet fik fra kl. 17.30 flere anmeldelser fra folk, som mente at have set nødraketter skudt af i området omkring Lillebælt og nord for Kolding Fjord.

- Vi kaldte op til skibene i Lillebælt, som ikke havde set noget, og vi sendte en helikopter derud for at søge og havde kontakt med søsportsklubber og anmeldere. Vi har søgt det hele igennem men ikke fundet noget eller nogen. Vores konklusion er, at raketterne må være skudt af over land, fortæller vagthavende officer i Forsvarets operationscenter i Karup, Klaus Thing Rasmussen.