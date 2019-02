Flamme-detektor gik på Arla - ild i 'frituregryden'

Taulov: Kort før klokken ni tirsdag morgen rykkede TrekantBrand ud til Arla-mejeriet i Taulov. Flamme-detektorer var blevet aktiveret i et 14-15 kvadratmeter stort, lukket rum, hvor en maskine normalt står og varmer olie op.

- Det var en maskine, der var blevet noget overophedet, så vi fik pillet det hele fra strømmen og kølet maskinen ned, lyder det fra Koldings indsatsleder tirsdag, Jan Riis.

Indsatslederen fra Fredericia måtte kalde Kolding-kollegaen til Arla, da han selv var optaget i Middelfart i forbindelse med et færdselsuheld.

Der kom ingen til skade ved den mindre brand på Arla, men beredskabet blev alligevel på mejeriet for at sikre, at temperaturen var tilstrækkelig lav igen.

- Det er som en slags frituregryde, men bare i et lukket system. Det er svært at sige, hvor meget ild, der har været, men da flamme-detektorerne kun reagerer på flammer, har der været ild, siger Jan Riis.

Meldingen gik ind hos TrekantBrand som en Automatisk Brand Alarm (ABA).