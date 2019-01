Firmafest på scenen: Alle teatrets faste skuespillere er med i musical i lille sal

Musical med kort spilletid

Urinetown The Musical har premiere den 11. april og spiller frem til den 27. april - dog ikke i påskedagene.Scenen er sat over et samfund ramt af alvorlig tørke. Vandmangel er et altoverskyggende problem, og befolkningen skal betale for at benytte toiletter, som alle ejes af et privat firma, som tjener en formue gennem bestikkelse, korruption og monopolisering af byens toiletter. De, der ikke betaler, ender i Urinetown.



Michelle Tattenbaum instruerer, Thomas Møller og Martin Konge er kapelmestre.



Scenografien er skabt af Nevena Prodanovic, og kreativ producent er Søren Møller.