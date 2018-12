Fire børn og unge sigtet for at påsætte togbrand: Er kommet med samme forklaring

Politiet har afhørt og sigtet fire børn og unge for forsætlig brandstiftelse. De fire har erkendt, at de opholdt sig på stedet, da togvogne gik i brand. De endelige omstændigheder efterforskes videre tirsdag. Området ved Ungdommens Hus er afspærret og bevogtes.

Fredericia: Fire børn og unge i alderen 13-16 år fra Fredericia er sigtet for at have sat ild på en togvogn ved Ungdommens Hus mandag eftermiddag. De har alle erkendt, at de var på stedet, men de nærmere omstændigheder er ikke klarlagt.

- Vi har forelagt sagen for vores jurister, og der er ikke på det foreliggende grundlag for, at få de unge fremstillet for en dommer, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup.

De unge har afgivet forklaring, som giver et samstemmende billede af, hvad der er sket, oplyser vagtchefen, som imidlertid ikke endnu kan udtale sig om, hvordan de unge stiller sig til sigtelsen om at have sat ild på.

- De har tilstået at de var på stedet, og da deres forklaringer stemmer sammen, så har der heller ikke været grund til at anholde de fire, siger vagtchefen.