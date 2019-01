Find paraplyen frem før kælken - den lokale sne lader vente på sig

Fredericia/omegn: Hvis du allerede har fundet kælken frem og er gået på jagt efter områdets bedste kælkebakke i og omkring Fredericia, er det måske en god idé ikke at sætte forventningerne for højt.

Selvom DMI's vejrudsigt, gældende for hele landet, fortæller, at sneen i løbet af natten til lørdag vil brede sig til hele Danmark, er Fredericia et såkaldt måske-område.

Det fortæller Mette Wagner, vagthavende meteorolog ved DMI.

- I løbet af aftentimerne vil en front med sne komme ind over jeres område. Stedvist vil det kunne give mellem to til fem centimeter sne, men omkring midnat bliver det varmere, så nedbøren kan gå over i islag en kortperiode. Det er en risiko, men vi har ikke et varsel i øjeblikket. Vi opfordrer dog folk til at holde øje med vores hjemmeside og vores varsler, lyder det fra Mette Wagner.