Fik henvendelse fra Lejerbo: Boligforeningen Lejbo kan ikke længere beholde sit navn

Lejbo A/S skifter navn til Hjembo A/S. Årsagen er, at boligforeningens navn ligner en anden boligforenings navn for meget.

Fredericia: For ti dage siden fik boligforeningen Lejbo A/S med base i Fredericia en henvendelse fra en advokat for den langt større boligforening Lejerbo.

Henvendelsen handlede om, at Lejerbo mente, at navnet Lejbo lå for tæt på deres navn.

- Da vi startede for fem år siden, vidste jeg ikke, der var noget, der hed Lejerbo. De holder ikke til i Fredericia, og jeg kommer fra Langeskov, hvor de heller ikke er, fortæller direktør i Lejbo, Michael Hermansen.

Han kontaktede Lejerbo og besluttede sig efterfølgende for at skifte Lejbos navn til Hjembo A/S.

- Vi rettede henvendelse til dem og sagde, vi lige ville lægge hovederne i blød for at finde et nyt navn. Det er jo meningsløst at tage en retssag om navnet. Vi kunne godt se, vi nok ikke ville vinde sagen, da Lejerbo har haft navnebeskyttelse siden 1951, fortæller Michael Hermansen.