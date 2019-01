Fie har oplevet to trafikuheld samme sted: Onsdag måtte hun skæres fri

Lige da Fie Vandborg kunne se, at hun ville ramme sammen med den anden bil, var det eneste, hun tænkte på, at holde så hårdt fast i rattet som muligt. Arkivfoto: Thomas Nedergaard Rasmussen

For anden gang på få år oplevede Fie Vandborg i denne uge et uheld i krydset mellem Venusvej og Neptunvej i Fredericia.

Onsdag endte hendes bil på sidelæns op ad en lygtepæl, og hun måtte skæres fri.

Fredericia: Det, der skulle have været en stille køretur på en god dag, endte med flere timers tjek på skadestuen i Kolding, da Fie Vandborg onsdag kørte på arbejde. Klokken ni kom hun i sin bil kørende mod vest ad Venusvej, da en bilist kom fra nord ad Neptunvej og trods ubetinget vigepligt kørte ind i højre side af Fie Vandborgs bil, hvor de to veje krydser hinanden. - Jeg ser godt bilen komme ned mod krydset, men jeg fornemmer, at den sænker farten, og derfor bremser jeg ikke selv, siger Fie Vandborg, der øjensynligt er uden skyld i uheldet. Resultatet af sammenstødet er, at begge biler havner i den modsatte side af vejen. Værst medtaget er Fie Vandborgs bil, der har fået et stort tryk i højre side, hvor der ikke sad nogen passagerer. Selve bilen holder næsten på siden og læner sig op ad en lygtepæl. I bilen sidder Fie Vandborg og kan ikke komme ud.

Jeg ser godt bilen komme ned mod krydset, men jeg fornemmer, at den sænker farten, og derfor bremser jeg ikke selv

Uheldet 9. januar 9. januar klokken 9.05 fik TrekantBrand en melding om et færdselsuheld med fastklemte i krydset Venusvej/Neptunvej.Få øjeblikke tidligere var Fie Vandborg kørt mod vest ad Venusvej. Da hun nåede krydset ved Neptunvej kørte en bilist ud fra sidevejen og ramte ind i højre side af bilen.



Begge biler røg over i på den modsatte side af vejen, hvor Fie Vandborgs bil endte halvt på siden, så døren ved førersædet måtte skæres op, for at hun kunne komme ud.



Fie Vandborg var for tre år siden tilskuer til et identisk uheld på præcis samme sted.



Ingen af de implicerede kom noget alvorligt til.

Fie Vandborg slap fra uheldet i onsdags med ømhed i nakke, fingre og ryg. Heller ikke modparten i sammenstødet kom alvorligt til skade. Foto: Peter Leth-Larsen

To identiske uheld Fie Vandborg, der studerer og samtidig arbejder som selvstændig fotograf, formår at få fat på sin mobiltelefon og ringer selv 112. Inden brandvæsenet når frem for at skære hende ud, når hun også at ringe til den kunde, hun skulle have senere samme dag. Mens hun sidder i bilen og venter på at blive skåret fri af brandvæsenet, kan hun ikke mærke sit højre ben. Hun bliver fragtet til Kolding, hvor det dog hurtigt står klart, at hun er sluppet nådigt fra uheldet med ømme muskler og en voldsom forskrækkelse. Fie Vandborg står tilbage med en følelse af, at der måske skal ændres noget ved krydset. Det er nemlig ikke første gang, hun oplever et færdselsuheld præcist samme sted. - For tre år siden måtte jeg også ringe 112, fordi jeg kom kørende ad Venusvej og så et identisk uheld ske længere fremme, siger Fie Vandborg.

Det er endnu ikke klarlagt, hvad der var skyld i sammenstødet. Fra kommunens side oplyser man, at der er registreret fem uheld i krydset siden 1. januar 2014. Her er det mærkningen af den ubetingede vigepligt, som skal overholdes, inden man kører ud på Venusvej, der ligger 50 meter længere fremme. Foto: Peter Leth-Larsen

Ikke unormalt med uheld i lignende kryds Hun har selv været på stedet efter sammenstødet og kan ikke umiddelbart se, at der skulle være dårlige oversigtsmuligheder eller andre ting, der skulle gøre krydset farligt. - Men måske kunne man sætte et skilt mere op med ubetinget vigepligt eller farve vejen, foreslår Fie Vandborg. Vejplanlægger Morten Svanborg fra Fredericia Kommune kender ikke nærmere til uheldet fra onsdag, men han oplyser, at der er registret fem uheld på eller i umiddelbar nærhed af krydset siden 1. januar 2014. - Vi har i udgangspunktet taget de redskaber,vi normalt har, i brug på stedet, siger Morten Svanborg og henviser til sikringen af oversigtsforhold, skilte, vigepligtstavler- og belægning samt fartdæmpende bump på Venusvej. Han vurderer, at antallet af uheld ikke er unormalt på et sted, hvor der som på Venusvej dagligt kører over 4000 biler, men at det åbenlyst er træls, når der sker uheld, og at forholdene løbende vurderes.

Fie Vandborg var involveret i et trafikuheld i krydset Venusvej/Neptunvej, hvor hun på påkørt og måtte skæres fri. For et par år siden var hun selv tilskuer til et lignende uheld samme sted. Foto: Peter Leth-Larsen

Tager tid at komme over chokket Indtil videre tager Fie Vandborg et par sygedage, hvor hun plejer den ømme krop og forsøger at komme sig over chokket. Hun var også impliceret i et færdselsuheld for 15 år siden. Dengang blev hun og hendes blot 13 dage gamle datter til fods påkørt af en bil i et fodgængerfelt. Siden har hun kæmpet med posttraumatisk stress, og hun ved derfor, det er vigtigt hurtigt at få bearbejdet oplevelsen. Modparten i uheldet slap ligesom Fie Vandborg fra sammenstødet uden alvorlige fysiske skader.