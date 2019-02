Fredericia: Vinterferien i sidste uge sluttede for en del fredericianeres vedkommende med en politianmeldelse af indbrud i deres hjem. 14 indbrudsanmeldelser lægger sig til statistikken.

- Det er desværre normalt efter en uge med skoleferie, at anmeldelserne kommer ind i større stil end efter en normal weekend. På kredsniveau er antallet af indbrud færre end i 2018. Det er selvfølgelig ikke rigtigt at kalde det en succes, men det er i hvert fald positivt, at antallet er dalende, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, som imidlertid ikke har den endelige opgørelse over, om der er tale om et fald eller en stigning specifikt i Fredericia Kommune.

Det er i hele kommunen, at tyve har været på spil. I Taulov har der været indbrud på Blomsterhaven og Jordbærhaven. Fra villaen på Jordbærhaven forsvandt ikke færre end seks y-stole, fire ph-lamper og familiens Mercedes.

- Vi har stadig ikke fundet bilen, så vi hører gerne, hvis nogen observerer den. Den har registreringsnummer BS 15 220, oplyser Finn Ellesgaard.