Fem gode tip til tjekket trailer

Fredericia: En god forberedelse gør sortering og turen til genbrugspladsen hurtigere og dermed risikoen for at skabe kø mindre. Efter recepten "Tænk før du trailer", så bliver det nemmere for alle, lyder devisen fra affaldschef i Fredericia Kommune Vibeke Hviid.

Det handler derfor om at sætte sig ind i, hvordan containerne på genbrugspladsen er placeret og ikke mindst at få pakket sit affald rigtigt. Hvis det sker, så kan traileren tømmes i en runde frem for at skulle cirkulere flere gange på pladsen.