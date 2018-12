Fed mad og fyrværkeri: December kan være en stressende måned for din hund

Fed mad og larmende nytårskrudt. Det er to ting, der kan gøre december svær og anderledes for hunde.

- Interessen for kosttilskud er blevet større. Hvis man synes, dyret er stresset i julen, hvor der måske er meget trafik ind og ud af huset, kan det have en effekt. De fleste oplever en god effekt, men der er også nogen, der ikke observerer nogen ændringer. Her skal der måske receptpligtig medicin til, siger Dianna Nyman Pedersen, som er veterinærsygeplejerske og hundemassør på Erritsø Dyreklinik.

Hos Erritsø Dyreklinik oplever man, at flere hundeejere bruger beroligende produkter, især op til nytår. Det kan være kosttilskud eller medicin, som fås i mange forskellige former.

Fredericia: December kan være en svær måned for hunde. Både fed mad og skræmmende nytårskrudt kan slå menneskets bedste ven ud af kurs.

Synd for hunden

Kosttilskud bruges især, hvis hunden er bange for brag og raketter nytårsaften, men også hvis man har en hund, der generelt er lidt utryg. Bruges det op til nytår, skal man gerne forberede sig. Kosttilskuddet er mest effektivt, hvis man begynder mellem to og fire uger før nytår.

Hvis hunden alligevel er bange, laver hundeejerne typisk én fejl.

- Hvis dyrene bliver bange selve nytårsaften, har vi tendens til at tage dem op og nusse dem. Men det gør det faktisk værre, da det forstærker deres adfærd. Det bedste, man kan gøre, er at lade som ingenting. Og lade være med at ynke om dem, når de bliver bange, siger Dianna Nyman Pedersen.

Spørgsmålet er, om det overhovedet er nødvendigt med kosttilskud. Og om hunden ikke bare skal stå igennem nytårsaften.

- Det er synd for hunden, hvis den kommer op i et højt stressniveau, og hvorfor ikke hjælpe dem, hvor vi kan? Hvis man selv havde det sådan, ville man ikke bryde sig om det. En stresset hund kan også være mere modtagelig for sygdomme, siger veterinærsygeplejersken.