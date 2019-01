Februar bliver fyldt med jazz

FredericiaLive og Fredericia Jazzklub har slået sig sammen om at præsentere et stort jazzprogram.

Fredericia: Fra 1. til 24. februar skyller 2019-udgaven af VinterJazz ind over hele det danske jazzland. I Fredericia bliver der vinterjazzet i Tøjhuset, hvor foreningerne FredericiaLive og Fredericia Jazzklub har slået sig sammen om at præsentere et jazzprogram.

Det, der gør Vinterjazz til en speciel musikbegivenhed, er, at det er et nationalt sammenskudsgilde mellem spillesteder og arrangører, musikere og publikum, de store byer og Udkantsdanmark - et nationalt initiativ, som er skabt og finder sted lokalt. Vinterjazz er dog først og fremmest en klubfestival, som kickstarter sæsonen for de mange jazzklubber, som skaber et miljø, hvor jazzen kan udvikle sig og leve året rundt. Vinterjazz de seneste år har sat ny rekord med deltagelse af mere end 130 spillesteder og uafhængige arrangører.