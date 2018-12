Far undrer sig over, at børn blev sendt hjem under alarm om giftig røg: Vi handlede efter bogen, siger skoleleder

Far undrer sig over, at hans børn fra Ullerup Bæk Skolens afdeling på Skjoldborgvej blev sendt hjem gennem område, hvor man skulle gå indendøre på grund af frygt for giftig røg fra togvogne. Men skolen handlede generelt helt efter bogen, mener skoleleder.

Fredericia: Da sirenerne begyndte at hyle mandag omkring klokken 14, var skoleleder for Ullerup Bæk Skolen på vej til møde i centrum.

- Da jeg hørte alarmen og meddelelsen om, at man skulle gå indendøre i området omkring vores afdeling på Skjoldborgvej, vendte jeg straks om og kørte retur til skolen for at sikre, at der var styr på situationen, og det var der, siger skoleleder Jan Voss.

Toke Kieler, der er far til børn på skolen, har overfor Fredericia Dagblad undret sig over, at hans børn blev sendt hjem, mens alarmen lød.

- Mange af børnene bor i området, hvor man skulle holde sig indenfor, så selv om skolen lå uden for området, så burde man have holdt børnene på skolen, siger han.

Toke Kieler undrer sig også over, at skolen intet har meldt ud om, hvordan man agerede, men omvendt forstår Jan Voss ikke, at faren ikke selv har kontaktet skolen.

- Vi har ikke hørt fra nogle forældre, siger han.