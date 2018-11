Fagforeninger laver støttedemonstration på banegården

På tirsdag har 3F kaldt til en støttedemonstration på Fredericia Banegård for DSB's ansatte. Arrangementet er endnu i sin vorden, så detaljerne er ikke på plads. Men det kommer til at foregå mellem kl. 16.15 og 17.15.

Uenighed om planlægning af arbejdstiden

Torsdag blev lokomotivførerne under Dansk Jernbaneforbund af Arbejdsretten pålagt at betale en bod for at nedlægge arbejdet tre gange i november. Det skete 5., 21. og 28. november. I onsdags kørte ingen tog i Jylland og på Fyn i myldretiden. Det betød blandt andet, at de rejsende fra Fredericia Banegård ikke kunne komme videre men måtte finde alternative transportmuligheder.

DSB og lokomotivførerne og togførerne er især uenige om, hvor stor indflydelse de ansatte skal have på planlægning af deres arbejdstid.

Fredag morgen holdt S-togene i København stille på grund, af at DSB's ansatte var gået til fagligt møde.