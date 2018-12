Fagforbund svingede faner og bakkede op: - Vi står bag jer

Tirsdag eftermiddag holdt en stribe fagforbund støttedemonstration foran Fredericia Banegård for at vise deres opbakning til DSBs ansatte. Formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup. Foto: Peter Leth-Larsen

Flere fagforbund stod tirsdag bag en støttedemonstration for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer, som ligger i en strid med DSBs ledelse.

Fredericia: Foran den 83 år gamle bygning med de Danske Statsbaners logo over indgangen svajede de røde faner tirsdag eftermiddag, mens 150-200 mennesker stimlede sammen for at vise deres sammenhold til fordel for lokomotiv- og togførerne. Dansk Jernbaneforbund og DSB er i disse uger på kollisionskurs i forbindelse med forhandlinger om de ansattes arbejdsforhold, og det har ført til flere arbejdsnedlæggelser - blandt andet onsdag 28. november, hvor togene i Jylland og på Fyn holdt stille i eftermiddagstimerne. Dagens fremmøde ved banegården var sat i værk af stilladsarbejderne i Trekantområdet, som med opbakning fra en stribe fagforbund havde arrangeret taler for at vise støtte til Dansk Jernbaneforbunds ansatte. Frygten er, at ansatte i andre fagforbund risikerer at ende i lignende konflikter med deres arbejdsgivere. - Det er for at vise de ansatte hos DSB, at vi er nogle, der står bag jer. Hvis vi ikke står sammen, så bliver vi savet over, sagde Jack Andersen fra stilladsarbejderne.

Det er for at vise de ansatte hos DSB, at vi er nogle, der står bag jer. Hvis vi ikke står sammen, så bliver vi savet over. Jack Andersen

Jack Andersen fra Sydøstjyllands Stillads Klub havde taget initiativ til demonstrationen. Foto: Peter Leth-Larsen

Formand: I giver energi - Når vi mødes i dag er der endnu mere på spil end de konkrete forhold for jernbanefolkene. Vi er endnu engang ude og forsvare den danske model, sagde kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd Syddanmark, Helle Kruse Hansen. Forbundsformand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup udtrykte stor taknemmelighed over, at en række fagforbund og deres medlemmer brugte en tirsdag eftermiddag på at vise støtte til hans godt 5000 aktive medlemmer. - I skal vide, den støtte, I giver, betyder super meget for os alle sammen. I giver den energi, der skal til for at kæmpe den kamp. I giver mig troen på, det er værd at kæmpe, sagde Henrik Horup. Dansk Jernbaneforbund er i strid med DSBs ledelse om nye løn- og arbejdstidsregler. Et af de store konfliktpunkter er weekendplaner, hvor der er lagt op til, at lokomotivførerne oftere skal arbejde i weekenden. Et andet konfliktområde er planlægningen af kørslen, som de ansatte tidligere har haft stor indflydelse på.

