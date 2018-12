Fredericia: Selskabet bag legetøjskæderne BR og Toys "R" Us - Top-Toy - er gået konkurs.

Top-Toy bestyrelse har selv indgivet begæringen, men hvordan den berører BR Legetøj i Jyllandsgade i Fredericia, var fredag eftermiddag uvist.

Ekstern kommunikationsrådgiver for selskabet bag BR og Toys "R" Us, Lars Bo Kirk´fra kommunikationsbureauet Friday, oplyser til Fredericia Dagblad, at der snarest udsendes en liste over de butikker, der ikke lukker straks:

- Det drejer sig om et halvt hundrede, hvor man minimum året ud fortsat kan handle og bytte varer til andre varer samt bruge eventuelle gavekort og tilgodebeviser.

Men man kan ikke få penge tilbage, lyder meldingen imidlertid også.

siger Lars Bo Kirk imidlertid.

- I januar vil der så være et større udsalg i disse butikker, tilføjer han.

Opdateres...