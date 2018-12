Færre indbrud, men flere sigtelser: Se hvor indbruddene har ramt

Statistik viser, at der i løbet af et år er kommet færre anmeldelser om tyveri i Fredericia Kommune. Samtidig er antal sigtelser steget. Positivt, siger politiinspektør.

- Et indbrud er jo et for meget, slår politiinspektøren fast.

En god lås på døren virker kun, hvis du husker at låse denDøre og vinduer skal være forsvarligt lukkede og låste, når du forlader dit hjem Sæt så vidt muligt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra En høj hæk eller et højt plankeværk giver tyven arbejdsro. Overvej om du kan forbedre synligheden udefra Tænd lyset i et par værelser, når du forlader hjemmet om aftenen, og brug automatiske tænd-/slukure, når du er bortrejst Lad en radio være tændt, når du er ude Undgå at fortælle på internettet, telefonsvarer eller lignende, at du er bortrejst Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge det til indbrud. Har du en stige udenfor, så lås den fast Der må gerne være lidt rod i haven, så det ser ud som om, der er nogen hjemme Kan køkken- eller stuebordet ses udefra, så lad opvask eller kaffekopper stå Lav aftaler med dine naboer om, at I holder øje med hinandens boliger Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

- Det er rigtig godt. Det er positivt, at vi lykkedes med at få stillet nogle gerningsmænd og -kvinder til regnskab. Det er også det, vi gerne vil. Det har været et øget fokus, som vi har fastholdt over en årrække, og det, tænker jeg, bærer frugt. I den her kreds er vi meget proaktive, siger Carit Andersen.

Samtidig med, at der er færre anmeldelser, har politiet lykkedes med at få sigtet flere indbrudstyve. Det antal er gået fra 13 sigtelser i tredje kvartal i 2017 til 15 i år. Sigtelsesprocenten er naturligt også steget fra 10 til 14,2 procent.

Folk interesserer sig

Stigningen i antallet af indbrud stemmer overens med det mønster, politiet har noteret sig de sidste mange år - nemlig, at der er flere indbrud, jo tættere vi kommer på jul.

- Det kan jo hænge sammen med, at folk har ting og sager liggende, der kan virke tillokkende. Det er ofte let-omsættelige ting, som er lette at få med sig. Indbrudstyvene har måske også et øget behov for at skaffe penge op til jul, som får trangen til at begå indbrud til at stige, forklarer politiinspektøren fra Sydøstjyllands Politi.

Han har ikke en fornemmelse af eller begrundet grund til at mene, at der er områder i Fredericia, der på nuværende tidspunkt er ramt af en indbrudsbølge. Men når der har været flere indbrud i det samme kvarter, skaber det naturligvis utryghed.

- Derfor opfordrer vi også til nabohjælp. Det er min subjektive vurdering, at folk er blevet mere opmærksomme på at sikre sig mod for eksempel indbrud.

Både de flere indbrud op mod jul og de indbrud, der begås i private hjem i løbet af året, er noget af det, der har politiets særlige fokus. Generelt oplever Carit Andersen, at der er stor borger-interesse for, hvordan man kan beskytte sig selv og blive klogere på, hvad der gør, at man får indbrud - og hvordan man kan undgå det.

