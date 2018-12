Færre har tillid til politiet: Mere kriminalitet i boligområder

Korskær- og Sønderparken i Fredericia er områder, der er præget af flere anmeldelser om kriminalitet, i forhold til resten af byen. Sydøstjyllands Politi har allerede en indsats i ærmet, der skal øge tilliden til ordensmagten.

Fredericia: Det så ellers positivt ud i årene 2013-2016 for Korskær- og Sønderparken i Fredericia. Kriminalitetskurven så ud til at knække, da der skete et fald i antal sigtelser for personer over 15 år, men i 2016-2017 gik antallet igen i den forkerte retning. Det viser tal fra den helhedsplan, der skal danne grundlag for et løft af de to områder. "Det er dog en trussel for trygheden, at der stadigvæk kan konstateres over dobbelt så højt antal sigtede per 1000 indbyggere, end i resten af Fredericia", lyder det blandt andet som konklusion på tallene i helhedsplanen.

Den kriminalpræventive indsats Kriminalitet er et af de parametre, der kan sende boligområder af eller på ghettolisten.I 2018 står Korskærparken på ghettolisten. Det gør Sønderparken ikke.



Målet for den kriminalpræventive del af helhedsplanen er blandt andet, at antallet af anmeldelser skal være faldet med 100 i hvert område i 2022.



I 2022 er det lokalt opstillede mål, at tilliden til politiet skal være tilbage på 2016-niveau. Altså 83 procent eller mere i Korskærparken. Sønderparken er ikke målt på tillid til politiet.



I 2022 er succeskriteriet, at der skal ses et fald i antal unge, som der er en decideret SSP-bekymring i forhold til, således at andelen nærmer sig tallene for Fredericia som helhed. Der er i distriktet i perioden 2014-2017 en SSP-bekymring på 6,35 procent af de unge i områderne mod 2,33 procent af unge i Fredericia som helhed.

Illustration: Helhedsplanen

2017-stigning Statistik fra helhedsplanen viser, at 2,5 procent af de 10-17-årige i Korskær- og Sønderparken er blevet sigtet mindst en gang for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer i gennemsnit i årene 2013-2017 . I hele Fredericia Kommune er gennemsnitstallet 1,1 procent. Michael Weiss, politiinspektør fra Sydøstjyllands Politi, har ikke samme indtryk, som tallene efterlader. - Det er ikke min oplevelse, at der er kommet så meget mere kriminalitet i områderne. Det er klart, når der er en indsats på et område, så øges fokus og så er det muligt at flere anmelder, hvor de tidligere ville have ladet være. Det værste ville være, hvis folk undlod at anmelde, siger politiinspektøren. Antallet af anmeldelser i 2017 er steget for begge boligområder, set i forhold til 2016-tal. I Korskærparken kom der 76 flere anmeldelser i 2017, mens der i Sønderparken kom 190 flere.

Illustration: Helhedsplanen

Stigende utryghed Fælles for begge områder er samtidig, at der er kommet flere af de såkaldte utryghedsskabende anmeldelser. - Det er i høj grad de utryghedsskabende anmeldelser, vi rykker ud på. Det kan være, hvis en borger oplever, at en gruppe kører på knallert på cykelstien eller fortovet, stimler sammen, skaber uro, ballade og støj. Det er i høj grad subjektivt for den borger, der anmelder, hvad der opleves som utrygt, fortæller Michael Weiss. Netop det faktum, at antallet af anmeldelser, der handler om borgernes utryghed, er steget, sammenholdt med, at tilliden til politiet er faldet fra 2016-2017, har fået Sydøstjyllands Politi til at igangsætte en indsats, der skal få borgerne i hele Fredericia Kommune til at føle sig mere trygge. Ud af 426 anmeldelser i 2017 i Sønderparken er de 168 utryghedsskabende. Af de 378 anmeldelser i Korskærparken i løbet af 2017, er de 230 utryghedsskabende.

Dialog med borgerne I Korskærparken havde 83 procent af beboerne i 2016 tillid til politiet. Året efter faldt tallet til 78 procent. Der er ikke tillidstal for Sønderparken. - Det vigtigste spørgsmål at stille er, hvad er det, der skaber den her utryghed. Man er nødt til at tale med folk, være til stede og prøve at få dialogen med borgerne, lyder det fra politiinspektøren. I oktober lancerede Justitsministeriet udspillet, Nærhed og Tryghed, der med 14 initiativer skal sikre, at politiet kommer endnu tættere på borgerne. I Fredericia kommer det helt konkret til udtryk ved, at betjente, uden anledning, vil være mere synlige i fæstningsbyen. Også i Korskær- og Sønderparken. Planen er, at det vil være de samme betjente, der vil være til stede. Håbet er, at det i sig selv vil være med til at skabe genkendelighed, tryghed og tillid. - Vi er sat i verden for at skabe tryghed, så selvfølgelig skal der være ressourcer til det her. Det vil blive prioriteret. Vi vil være mere tilstede med blandt andet mobile politistationer. Det giver en anden tilstedeværelse, end nødvendigvis fordi, vi kører til en opgave. Vi kan godt være i området, uden at noget er galt, slår Michael Weiss fast.

Kend dit politi Ideen er, at beboerne skal lære deres politi at kende, så der opbygges en relation. Ifølge politiinspektøren handler det om, at folk skal kende ordensmagten som andet end dem, der kun rykker ud, når der er kommet en anmeldelse. - Det bliver ikke løst af, at vi farer rundt og udskriver bøder. Der er et fælles projekt, hvor der er mange aktører indover. Jeg tror, det her vil skabe det, beboere og borgere efterlyser. Nu får de mulighed for at få et forhold til politiet, som bliver præget af relation, tilstedeværelse og tillid. Det er vigtige faktorer, men jeg tror, vi kommer til at gøre en forskel. Målet er jo også, at kriminaliteten skal falde, siger Michael Weiss.