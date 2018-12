Fængselsinspektøren fra Fredericia: Jeg er stadig helt vild med at være her

I to år har Anette Bækgaard fra Fredericia siddet i spidsen for Enner Mark Fængsel, der huser nogle af landets farlige fanger. Selv kom hun fra et job i den kommunale verden, men fængselslivet har ikke afskrækket hende.

- Det har et monumentalt, maskulint udtryk, men er samtidig omgivet af naturens bløde bakker. Når man befinder sig inde i fængslet, kan man se ud på omgivelserne, og det er vigtigt. Indsatte skal kunne se, at der er et liv udenfor, og at det er der, de skal ud igen, siger Anette Bækgaard.

Det fortalte hun dengang i et interview til avisen, og selvom hun - efter to år som chef for fængslet - har vænnet sig til udsigten, imponeres hun stadig over byggeriet.

Enner/Fredericia: Da 53-årige Anette Bækgaard, der bor i Fredericia, for to år siden trådte ind på inspektørkontoret på Enner Mark Fængsel, var der en vis wauuw-effekt, da hun kiggede ud af sit store vindue med panorama-udsigt til det imponerende byggeri, der udgør landets mest sikre fængsel.

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel med en meget høj grad af sikkerhed. Det blev indviet i 2006 og er et af Danmarks mest moderne fængsler. Fængslet består af fem uafhængige og fritliggende afdelinger med plads til i alt 235 indsatte. Byggeriet er fleksibelt med mulighed for sektionering, hvor de indsatte kan opdeles i mindre grupper. Sikkerheden er høj. Fængslet er omkranset af en seks meter høj, 1400 meter lang ringmur og 300 overvågningskameraer. Enner Mark Fængsel blev i 2008 tildelt Horsens Kommunes arkitekturpris. Kilde: Kriminalforsorgen

Samtaler med inspektøren

Hun kender udsigten inde fra fængsels-afdelingerne, for det har været vigtigt for hende at stå til rådighed, hvis indsatte ønsker en samtale.

Det sker jævnligt, at hun får en håndskrevet seddel fra en indsat med ordene "Tale med fængselsinspektør Anette". Det kan handle om en klage, en frustration over at sidde i fængsel, et forslag til noget, der kan gøres bedre. Og hun stiller gerne op til en snak.

- Man kan så let komme til at sidde i elfenbenstårnet, og det ønsker jeg ikke. Samtaler med indsatte giver også mig en viden om, hvor komplekse tingene er. Hvor vanskelige nogle af de indsatte er. Jeg har aldrig været berøringsangst omkring det, for det er vigtigt for mig at følge med i, hvad det er for et fængsel, og hvad det er for et miljø, mine ansatte går i, fortæller Anette Bækgaard og tilføjer eftertænksomt:

- Det handler også om gensidig respekt - både for de indsatte og de ansatte. Hvis et menneske ønsker at tale med mig, er det respektfuldt at sige ja. Ofte er det et nødråb, når en indsat skriver til inspektøren. Men jeg er heller ikke naiv. Jeg ved godt, hvad der er på spil, at det nogle gange er "går den, så går den". Jeg skal passe på, at jeg ikke dekobler organisationen, så de indsatte går til mig, og så fikser jeg det, som andre har sagt nej til. Men ofte handler det mest om at lytte.