Facebook lukkede konto for frustreret politiker: Handlingslammet, når de kobler mig af

I to dage kunne hun ikke lave politiske reklamer på sin politikerside. Efter at Fredericia Dagblad onsdag henvendte sig til Facebook, blev annoncekontoen åbnet igen efter små to timer.

Det eneste, jeg får tilbage er et autosvar: Læs vores betingelser og retningslinjer her.

- Er det virkeligt det, vi vil? Vil vi have, at hele vores valgkamp foregår på to amerikanske virksomheder - Facebook og Twitters - brugerflader. Der var kæmperøre, hvis russerne eller andre virksomheder blandede sig i vores valgkamp. Alligevel lægger vi frivilligt hele vores demokrati, debat og samtale om, hvem der skal være vores statsminister, i hænderne på en privat virksomhed fra USA, som vi ingen aftaler og dialog har med, siger politikeren.

KD-politikeren, som til daglig læser statskundskab i København, ser et demokratisk problem, hvis man kan begrænse politiske modstanderes muligheder i valgkampen ved at anmelde dem.

Isabella Arendt, der er partiets næstformand og ordfører på børne- og familieområde, fik et standardsvar om, at indholdet strider mod "Facebooks retningslinjer."

Facebook: Det sker, at vi begår fejl

Fredericia Dagblad spurgte Facebook om baggrunden for lukningen af annoncekontoen:

- Der kan være mange gode og rimelige grunde til, at vi deaktiverer en annoncekonto. En sjælden gang imellem sker det dog - desværre - også at vi begår en fejl og deaktiverer en konto uden grund. Derfor tilbyder vi vores annoncører muligheden for at appellere beslutningen - og når det handler om et folketingsvalg, hvor man jo kan sige, at selve demokratiet er på spil, etablerer vi også direkte kontakt med partiorganisationerne, så de har en åben linje, hvis en af deres kandidater sidder i en situation, hvor vores almindelige løsninger ikke er tilstrækkelige, svarede Peter Münster, kommunikationschef i Facebook Norden, i en mail.

Isabella Arendt er tilfreds med, at kontoen er genåbnet.

- Men det er skræmmende, at jeg som politiker skriver til dem uden at få svar. Men når en journalist ringer, forsøger man at undgå dårlig presse ved at åbne kontoen igen. I deres svar har de stadig ikke forklaret, hvorfor kontoen blev deaktiveret i første omgang, siger Isabella Arendt.

Lukningen gik i øvrigt ikke ud over hendes mulighed for at skrive opslag fra politikersiden.