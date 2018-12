Få det fulde overblik over en lang krydstogtsæson: Her er skibene, der besøger Fredericia i 2019

Det italienske krydstogtskib MSC Preziosa indtog i sommeren 2018 kajen i Fredericia, hvor det - set fra Strib - nærmest skjulte hele Fredericia by. Skibet måler 333 meter i længden og har plads til over 6000 passagerer og besætningsmedlemmer. Det ankom til Fredericia med to dages varsel, men er ikke planlagt til at besøge Fredericia i 2019. Det er til gengæld en række andre krydstogtskibe. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen